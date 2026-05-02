Подсели всей семьей на такую картошечку: целый противень вкуснятины из 1 кг картофеля и пачки бекона

Подсели всей семьей на такую картошечку: целый противень вкуснятины из 1 кг картофеля и пачки бекона

Картошка в беконе с чесночно-сметанным соусом — это вкусное и сытное блюдо, на которое легко подсесть всей семьей. Нежная отварная картошка, пропитанная ароматным соусом и запеченная в беконе, — это просто бомба вкусов.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля (некрупного), 200 г бекона (тонкими ломтиками), 150 г сметаны, 100 г майонеза, 3–4 зубчика чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец.

Рецепт: картофель очистите, крупные клубни разрежьте пополам. Отварите в подсоленной воде до полуготовности (15 минут). Слейте воду, дайте остыть. Для соуса смешайте сметану, майонез, выдавленный чеснок, мелко рубленную зелень, соль и перец.

Обмакните каждую картофелину в соус, чтобы она покрылась полностью, затем оберните ломтиком бекона. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до золотистого хрустящего бекона.

