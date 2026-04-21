Никакой жарки и тонны масла: хрустящую картошку готовлю иначе — рецепт прост как дважды два

Золотистая хрустящая картошка без жарки и тонны масла — это рецепт, который прост как дважды два, но результат превосходит все ожидания. Никакой возни у плиты и лишнего жира — только ароматная и хрустящая картошка.

Для приготовления понадобится: 1 кг картофеля, 2 луковицы, 3 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. паприки, 0,5 ч. л. черного перца, 0,5 ч. л. сушеного чеснока, 0,5 ч. л. куркумы (для цвета).

Рецепт: картофель нарежьте брусочками толщиной 1–1,5 см. Лук нарежьте полукольцами. В большой миске смешайте картофель, лук, масло и все специи. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся маслом и специями. Противень застелите пергаментом. Выложите картофель в один слой. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 30–35 минут, один раз перемешав, до золотистого цвета и хрустящей корочки.

