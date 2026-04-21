21 апреля 2026 в 18:33

Никакой жарки и тонны масла: хрустящую картошку готовлю иначе — рецепт прост как дважды два

Фото: D-NEWS.ru
Золотистая хрустящая картошка без жарки и тонны масла — это рецепт, который прост как дважды два, но результат превосходит все ожидания. Никакой возни у плиты и лишнего жира — только ароматная и хрустящая картошка.

Для приготовления понадобится: 1 кг картофеля, 2 луковицы, 3 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. паприки, 0,5 ч. л. черного перца, 0,5 ч. л. сушеного чеснока, 0,5 ч. л. куркумы (для цвета).

Рецепт: картофель нарежьте брусочками толщиной 1–1,5 см. Лук нарежьте полукольцами. В большой миске смешайте картофель, лук, масло и все специи. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся маслом и специями. Противень застелите пергаментом. Выложите картофель в один слой. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 30–35 минут, один раз перемешав, до золотистого цвета и хрустящей корочки.

«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Общество
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Общество
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Десерт за копейки — мешаю и в морозилку, кайфую без чувства вины: сладкое без сахара и лишних калорий
Общество
Десерт за копейки — мешаю и в морозилку, кайфую без чувства вины: сладкое без сахара и лишних калорий
Высыпаю пачку замороженных овощей в противень и с ужином не заморачиваюсь: рецепт-выручайка — тут и мясо, и гарнир
Общество
Высыпаю пачку замороженных овощей в противень и с ужином не заморачиваюсь: рецепт-выручайка — тут и мясо, и гарнир
Печень готовлю по-новому: добавила два ингредиента — и от тарелок отбоя нет. Вкусно с пюре и макаронами
Общество
Печень готовлю по-новому: добавила два ингредиента — и от тарелок отбоя нет. Вкусно с пюре и макаронами
Общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

