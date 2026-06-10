Не только окрошка! 5 вкусных блюд с квасом: старинные русские рецепты

Не только окрошка! 5 вкусных блюд с квасом: старинные русские рецепты

Русская кухня всегда умела использовать квас не только как прохладный напиток, но и как основу для вкусных блюд. Кислый, ароматный, с хлебными нотками — он отлично заменяет уксус, делает супы освежающими, а мясо — нежным. Эти рецепты пришли из народной традиции, но прекрасно вписываются в современную жизнь: быстро готовятся, не требуют особых продуктов и особенно хороши в жару. Собрали пять проверенных вариантов.

В какие блюда добавлять квас и как правильно это делать

Лучше всего использовать натуральный живой квас — пастеризованный из бутылки дает менее яркий вкус.

В холодных супах квас должен быть хорошо охлажденным.

Для тушения мяса подойдет любой темный хлебный квас.

Если квас очень кислый — добавляйте немного сахара или меда.

Все блюда из нашей подборки отлично сочетаются с черным хлебом, свежей зеленью и молодым картофелем. В жару делайте упор на холодные варианты, а в прохладные дни — на тушеное мясо.

Рецепт № 1. Классическая окрошка на квасе — король летнего стола

Нарежьте небольшими кусочками 300 г вареной колбасы или отварной говядины, 3–4 предварительно сваренные картофелины, 2–3 свежих огурца и 4 вареных яйца. Мелко нарубите большой пучок зелени, подойдут лук, укроп и петрушка.

Закиньте все подготовленные компоненты в кастрюлю, добавьте ч. л. соли, ч. л. горчицы и 150 г сметаны. Залейте 1–1,2 литра холодного хлебного кваса, тщательно перемешайте и отправьте в холодильник настояться на полчаса.

Совет: чем лучше и натуральнее квас, тем вкуснее окрошка — лучше берите домашний. Мы, кстати, рассказали, как его приготовить!

Рецепт окрошки с квасом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт № 2. Холодный свекольник на квасе — яркий и витаминный

Сначала сварите 2–3 свеклы (берите среднего размера), дайте им остыть и натрите на крупной терке. 2–3 свежих огурца нарежьте кубиками, то же сделайте с 3 вареными яйцами. Зелень нарубите, подойдут лук и укроп.

Переложите все овощи и яйца в кастрюлю, добавьте туда же 200 г сметаны, по одной ч. л. соли и сахарного песка и сок половинки лимона. Залейте 800 мл — 1 литром холодного кваса (лучше всего свекольного или хлебного), хорошо перемешайте и отправьте в холодильник минимум на полчаса.

Свекольник на квасе получается насыщенного рубинового цвета с приятной освежающей кислинкой — прекрасная альтернатива окрошке в летнюю жару.

Совет: добавьте в тарелку ложку хрена — вкус станет еще более выразительным.

Рецепт № 3. Ботвинья с рыбой — старинный деликатес по-современному

300 г молодой свекольной ботвы и щавеля варите в кастрюле в течение 5–7 минут, потом остудите и мелко нарубите. К ним же добавьте 2 свежих огурца и 4 яйца, нарезанных кубиками, большой пучок свежей зелени. 300–400 г отварной или слабосоленой красной рыбы разберите на небольшие кусочки.

Залейте все продукты 1 литром холодного кваса, добавьте 2 ст. л. тертого хрена, соль по вкусу, чуть-чуть сахарного песка. Хорошенько перемешайте. Отправьте ботвинью в холодильник, чтобы охладилась.

Ботвинья — это настоящий русский летний суп с богатым вкусом, который сегодня снова в тренде у любителей здорового питания.

Совет: красная рыба (семга, форель) делает блюдо более сытным, но можно взять и обычную сельдь для повседневного варианта.

Куда добавить квас? Рецепты блюд Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 4. Тюря с квасом — самая быстрая народная закуска

В глубокую тарелку наломайте 150–200 г черного ржаного хлеба кусочками. Добавьте 1 мелко нарезанную луковицу, пучок зеленого лука и укропа, 2–3 ст. л. растительного масла и щепотку соли. Залейте холодным квасом (примерно 300–400 мл) так, чтобы хлеб хорошо пропитался. Дайте постоять 5–10 минут и ешьте ложкой.

Тюря — это предельно простой, но очень вкусный и сытный вариант для тех, кто хочет быстро перекусить по-русски.

Совет: добавьте рубленое вареное яйцо или тертую редьку — вкус сразу становится интереснее.

Рецепт № 5. Мясо, тушенное в квасе, — современный вариант народного рецепта

Нарежьте 700 г свинины или говядины кусочками. Обжарьте с 2 луковицами в казане или глубокой сковороде до румяности. Добавьте 2 моркови соломкой, 1 ч. л. соли, черный перец, лавровый лист и 0,5 ч. л. зиры. Залейте 500–600 мл кваса, накройте крышкой и тушите на медленном огне 50–70 минут до мягкости мяса. В конце можно добавить 2–3 ст. л. сметаны.

Мясо в квасе получается невероятно нежным, с легкой кислинкой и хлебным ароматом — отличное горячее блюдо даже летом.

Совет: мясо лучше брать с небольшим жирком — оно будет сочнее.

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