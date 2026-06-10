Сколько мороженого можно съесть в день, чем поможет при ангине

Сколько мороженого можно съесть в день, чем поможет при ангине

Всемирный день мороженого ежегодно отмечают 10 июня в разных частях мира, в том числе в России. Это лакомство традиционно пользуется большой популярностью у наших соотечественников. Однако именно с ним связано множество домыслов и мифов. Как выбрать качественное мороженое, полезно или вредно оно, стоит ли давать его детям, как приготовить в домашних условиях — в материале NEWS.ru.

Как выбрать качественное мороженое

Для того чтобы купить действительно качественное мороженое, следует в первую очередь обратить внимание на его состав, пояснила в беседе с NEWS.ru нутрициолог Алена Белая.

«Основу рецепта мороженого составляют молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты, стабилизаторы, то есть эти ингредиенты должны быть указаны в составе. Следует помнить, что в соответствии с техническим регламентом мороженое относится к подгруппе молочных составных продуктов. Это означает, что в процентном соотношении молока в таких изделиях должно быть более 40%, а остальное — немолочная часть за исключением растительных жиров», — рассказала эксперт.

По ее словам, в классическом мороженом (молочном, сливочном и пломбире) категорически запрещено использовать растительные жиры. В мороженом с заменителем молочного жира разрешено использовать такую замену, но в ограниченном количестве — не более 50% от всей массы жира мороженого: «Если эта доля достигает 100%, то есть весь жир в продукте оказывается растительным, то подобный продукт называется „замороженный десерт“».

Также, отметила Белая, следует обратить внимание на жирность — она всегда указывается в процентах и влияет на наименование мороженого: молочное (не более 7,5%), сливочное (от 8 до 11,5%), пломбир (от 12 до 20%).

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«Купить мороженое без стабилизаторов не получится. Дело в том, что в производстве мороженого стабилизаторы выполняют много функций. В их числе — стабильность при хранении мороженого, повышение устойчивости к таянию и способность сохранять форму. Эффективных способов обнаружить растительные жиры при покупке не существует. Однако мороженое с растительными жирами стоит значительно дешевле, так как вместо натуральных сливок в состав добавляются пальмовое масло или иные виды растительных жиров», — заключила Белая.

При выборе мороженого стоит обращать внимание на состав, порекомендовал в разговоре с NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых.

«Чем он короче и понятнее, тем лучше. Предпочтение стоит отдавать классическому молочному или сливочному мороженому без большого количества красителей, кондитерских наполнителей, глазури и сиропов. Следует помнить, что многие современные десерты по содержанию сахара и калорийности могут значительно превосходить традиционный пломбир», — отметил врач.

Можно ли давать мороженое детям

Для большинства здоровых детей мороженое может быть частью сбалансированного питания, считает педиатр Малых. По его словам, оно содержит молочные белки, кальций и является источником энергии.

«Однако основная проблема большинства видов мороженого — высокое содержание сахара, а также насыщенных жиров, ароматизаторов и различных пищевых добавок в некоторых промышленных продуктах», — пояснил специалист.

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Он добавил, что детям до одного года мороженое обычно не рекомендуется. «После года его можно предлагать в небольших количествах как десерт, а не как самостоятельный прием пищи. Для дошкольников оптимальной считается порция около 50–70 граммов, для школьников — 70–100 граммов. При этом важно учитывать общее количество сладостей в рационе ребенка за день», — уточнил Малых.

Распространен миф, что мороженое вызывает простуду или ангину, сообщил педиатр. «Научных доказательств этому нет. Простудные заболевания вызываются вирусами, а не холодной пищей. Как врач я часто назначаю мороженое детям при боли в горле. Это тот вариант лечения, который маленькие пациенты обожают больше всего», — рассказал собеседник NEWS.ru.

При больном горле мороженое — просто спасение, потому что может уменьшить боль, вызвав спазм сосудов горла, подтвердила в разговоре с NEWS.ru врач-оториноларинголог Валентина Харитонова.

Насколько мороженое полезно

В натуральном мороженом, изготовленном из молока или сливок, могут содержаться витамины A, D, группы B, а также кальций, фосфор, калий, магний и другие минералы, пояснила в разговоре с NEWS.ru Алена Белая. По ее словам, белки являются строительным компонентом, помогают поддерживать здоровье мышц, восстанавливать и строить ткани.

«Сахар, который содержится в составе мороженого, дает быстрый заряд энергии, что может быть полезно, например, после интенсивной физической активности. Употребление холодного десерта может вызывать выброс эндорфинов — естественных гормонов хорошего самочувствия. Различные исследования показывают, что мороженое способно активизировать центр удовольствия в мозге», — отметила собеседница NEWS.ru.

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Белая также обратила внимание, что некоторые виды мороженого, обогащенные пробиотиками (например, на основе йогурта), вполне могут поддерживать здоровье кишечника и даже улучшать пищеварение.

Врач Харитонова подтвердила, что плюсов у мороженого много: в молоке есть кальций, который необходим костям, и триптофан — он улучшает сон и настроение.

«Холодный десерт даже помогает проснуться и взбодриться. Из минусов — в мороженом есть быстрые углеводы, что увеличивает риск потолстеть. Выбирать лучше мороженое, сделанное по ГОСТу, потому как в дешевом мороженом обычно содержатся растительные масла. Детям лучше покупать мороженое без красителей и орехов — последними можно подавиться», — посоветовала специалист.

Кому лучше отказаться от мороженого

Мороженое считается наиболее потребляемым молочным десертом. Как рассказала Алена Белая, классическое мороженое включает в себя молочный жир, сухие вещества молока, сахара (или подсластители), стабилизаторы и эмульгаторы.

«Потому как коровье молоко является одной из самых распространенных причин пищевой аллергии, людям с повышенной чувствительностью к коровьему молоку, а также с непереносимостью лактозы, конечно же, нельзя употреблять это лакомство», — сообщила Белая.

Также, по ее словам, с осторожностью следует употреблять мороженое людям с аллергией на орехи, шоколад, ягоды — зачастую в состав лакомства входят именно эти компоненты и различные пищевые добавки, которые тоже способны вызвать реакцию.

Собеседница сообщила, что холодные продукты могут замедлять перистальтику кишечника, по этой причине мороженое не рекомендуется употреблять при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

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Как часто и сколько можно есть мороженого

Холодным лакомством не стоит сильно увлекаться даже летом, пояснила Белая. По ее словам, желательно потреблять такой десерт не чаще 2–3 раз в неделю, при этом одна порция не должна превышать 100 г.

«Стоит помнить, что пломбир — весьма калорийный продукт. Его калорийность — примерно 200–300 ккал на 100 г, и он содержит большое количество быстрых углеводов и жиров, а это нежелательная нагрузка на поджелудочную железу, которой приходится усиленно вырабатывать инсулин и ферменты», — рассказала специалист.

Она также сообщила, что так называемый фруктовый лед — замороженный фруктовый сок без добавления жирных ингредиентов — куда менее калориен, поэтому его можно употреблять чаще.

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