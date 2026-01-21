Мороженое без сахара и сливок: готовится за 5 минут из бананов

Этот рецепт — гениальное спасение, когда хочется сладкого, но полезного. Возьмите четыре переспелых замороженных банана. Предварительно очистите их, нарежьте кружками и храните в пакете в морозилке не менее 4 часов. Положите замороженные банановые кусочки в мощный блендер или кухонный комбайн. Взбивайте на высокой скорости, периодически останавливаясь и перемешивая массу лопаткой. Через несколько минут крошка превратится в густую кремовую однородную массу, похожую на мягкий сорбет. Для разнообразия в процессе взбивания можно добавить столовую ложку какао-порошка, щепотку ванили или горсть замороженных ягод. Готовое мороженое можно съесть сразу или разложить по контейнерам и дать ему затвердеть в морозилке еще на час.

Полезный совет: если бананы не были заранее заморожены, а стали очень мягкими, просто очистите их, разомните в пюре, смешайте с какао и залейте в формочки для мороженого. После заморозки получится отличный фруктовый лед.

