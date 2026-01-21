Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 10:20

Мороженое без сахара и сливок: готовится за 5 минут из бананов

Мороженое без сахара и сливок: готовится за 5 минут из бананов Мороженое без сахара и сливок: готовится за 5 минут из бананов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт — гениальное спасение, когда хочется сладкого, но полезного. Возьмите четыре переспелых замороженных банана. Предварительно очистите их, нарежьте кружками и храните в пакете в морозилке не менее 4 часов. Положите замороженные банановые кусочки в мощный блендер или кухонный комбайн. Взбивайте на высокой скорости, периодически останавливаясь и перемешивая массу лопаткой. Через несколько минут крошка превратится в густую кремовую однородную массу, похожую на мягкий сорбет. Для разнообразия в процессе взбивания можно добавить столовую ложку какао-порошка, щепотку ванили или горсть замороженных ягод. Готовое мороженое можно съесть сразу или разложить по контейнерам и дать ему затвердеть в морозилке еще на час.

  • Полезный совет: если бананы не были заранее заморожены, а стали очень мягкими, просто очистите их, разомните в пюре, смешайте с какао и залейте в формочки для мороженого. После заморозки получится отличный фруктовый лед.

Ранее мы писали о том, как приготовить ресторанный десерт в аэрогриле за 10 минут.

Читайте также
Смузи из переспелых бананов: идеальный способ не выбрасывать фрукты
Семья и жизнь
Смузи из переспелых бананов: идеальный способ не выбрасывать фрукты
Не выбрасывайте почерневшие бананы: сварите из них полезный завтрак
Семья и жизнь
Не выбрасывайте почерневшие бананы: сварите из них полезный завтрак
«Автомат есть»: Лукашенко рассказал о своем домашнем аппарате
Страны СНГ
«Автомат есть»: Лукашенко рассказал о своем домашнем аппарате
Забудьте про калории! Готовлю мороженое из нута, какао и растительного молока. На вкус — как пломбир, а пользы — масса
Общество
Забудьте про калории! Готовлю мороженое из нута, какао и растительного молока. На вкус — как пломбир, а пользы — масса
Мать пятерых детей съела вегетарианскую еду и умерла
Европа
Мать пятерых детей съела вегетарианскую еду и умерла
простые рецепты
быстрые рецепты
бананы
мороженое
веганы
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по ЖКХ дал советы, как убрать хлам соседей из общего коридора
Подросток проломил череп, катаясь на тюбинге во Владивостоке
Названы города, куда могут перенести ВЭФ из Давоса
Таксист почти до смерти избил пассажирку, которая отказала ему в сексе
Частный дом обрушился на хозяина в результате взрыва бытового газа
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 января: где сбои в России
Алиев сообщил о запросе Армении на транзит через Азербайджан в Россию
Маск призвал отказаться от инновационных технологий, речь идет о ChatGPT
Смелая фотосессия 16-летней Анны Пересильд для рекламы вызвала споры в Сети
Мать Свечникова рассказала, чем найденное в Турции тело похоже на его сына
В Госдуме предложили увеличить компенсацию из-за стихийных бедствий
Российский игрок НХЛ полез в драку во время матча
Россиянам дали советы, как выгоднее сдать квартиру в аренду
Минобороны России заявило о наборе «дроновых солдат»
Поезд с пассажирами сошел с рельсов на юге Польши
Гладков описал обстановку в Белгородской области после атаки ВСУ
«Взлетит на воздух»: Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением
В Европе допустили передачу Гренландии ради выгоды
Мороженое без сахара и сливок: готовится за 5 минут из бананов
«Смертный приговор»: аналитик предрек конец НАТО из-за Гренландии
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.