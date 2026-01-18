Атака США на Венесуэлу
Как приготовить ресторанный десерт в аэрогриле за 10 минут

Возьмите восемь спелых плодов инжира, разрежьте каждый крестом, не дорезая до основания. Слегка разверните их, как цветки. В небольшой пиале смешайте две столовые ложки густого меда, столовую ложку бальзамического крема и щепотку молотого черного перца. Полейте этой смесью инжир, давая ей стечь в разрезы. Разогрейте аэрогриль до 160 градусов. Выложите инжир в чашу, застеленную пергаментом. Готовьте 7–8 минут, пока на поверхности не начнут появляться крупные пузыри и карамелизованные края. Тем временем на сухой сковороде слегка подсушите горсть грецких орехов. Достаньте инжир, дайте ему слегка остыть. На каждый плод положите по небольшому кусочку козьего сыра, чтобы он чуть оплавился от остаточного тепла. Подавайте сразу, украсив орехами и листиком свежей мяты. Это блюдо станет изысканным десертом или необычной закуской с контрастом сладкого, пряного и сливочного.

Ранее мы писали об уникальном рецепте гречки для стройности на отваре сельдерея.

