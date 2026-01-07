Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 11:27

Уникальный рецепт гречки для стройности на отваре сельдерея

Уникальный рецепт гречки для стройности на отваре сельдерея Уникальный рецепт гречки для стройности на отваре сельдерея Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Техника бочкового посола без соли, с использованием специй, запускает процессы брожения, насыщая кашу природными пробиотиками и расщепляя сложные углеводы. Результат — мощный детокс-эффект и невероятно пушистая текстура.

Используйте только зеленую гречку. Промойте стакан крупы и залейте ее охлажденным до комнатной температуры отваром стеблей сельдерея и щепотки душистого перца горошком. В керамическую посуду сложите гречку, перекладывая лавровым листом и веточками розмарина. Эти травы — как катализатор ферментации. Накройте все льняной салфеткой и оставьте в темном месте на 10–12 часов. Готовая каша будет пахнуть не крупой, а свежеиспеченным хлебом. Уберите пряные ветки перед употреблением.

Ранее мы писали о том, какие специалисты нужны для лечения ожирения.

простые рецепты
быстрые рецепты
похудеть надолго
детокс
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ потеряли «Артура»
МО раскрыло цели новых ударов ВС России на Украине
ВС России впервые уничтожили смертоносную украинскую РСЗО
Рубио раскрыл планы США на Гренландию
Новогодняя елка стала причиной сильного пожара в 17-этажном доме
Появилось фото полностью обнаженной Сидни Суини
Самый светлый праздник: как россияне встретили Рождество
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 января: где сбои в России
Протестующие в Иране взяли власть в свои руки сразу в двух городах
Многодетные родители отравились угарным газом на фестивале сидра и умерли
«Нас разыгрывают?»: Загитова засветила кольцо на безымянном пальце
Российский альпинист покорил семь высочайших вершин мира в 2026 году
Фон дер Ляйен стала фигурантом судебного разбирательства
Легковой автомобиль попал под поезд на юге Сахалина
Швеция обозначила условие передачи Украине истребителей Gripen
Поставивших на вторжение США в Венесуэлу лудоманов «оставили с носом»
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за снегопада
Политолог ответил, почему США отказались гарантировать безопасность Украины
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 7 января, фото, видео
Константиновка, Липцы, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 января
Дальше
Самое популярное
Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Россия

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.