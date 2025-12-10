Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Диетолог объяснил, какие специалисты нужны для лечения ожирения

Диетолог Калинчев: сбросить вес возможно с помощью психиатра и эндокринолога

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Проблему ожирения необходимо решать у нескольких специалистов — диетолога, психиатра и эндокринолога, рассказал Pravda.Ru врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев. Он отметил, что часто у пациентов с лишним весом есть другие сопутствующие заболевания.

Похудение — это комплексный, сложный процесс. Чтобы человек начал терять вес, должны меняться не только питание, но и физическая активность. Часто у людей уже есть сопутствующие состояния — низкий тестостерон, менопауза, гипотиреоз, инсулинорезистентность. А у многих добавляются еще и психические нарушения, в том числе расстройства пищевого поведения, — рассказал Калинчев.

По мнению диетолога, важно, чтобы у пациента была мотивация для решения проблемы. Он подчеркнул, что люди должны видеть связь между образом и качеством жизни.

Ранее диетолог Инна Пичугина рассказала, что строгие диеты перед Новым годом могут вызвать нарушения в работе иммунной системы. Она отметила, что для поддержания иммунитета зимой необходим разнообразный рацион с содержанием белков, жиров, пробиотиков и нутриентов.

