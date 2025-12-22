План по борьбе с ожирением среди взрослых появится в России к марту

Минздрав России совместно с членами совета при правительстве разработает пакет мер, направленных на борьбу с ожирением среди взрослого населения, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову. Сроком реализации плана обозначен март 2026 года.

К марту 2026 года будет сформирован комплекс мер по борьбе с ожирением у взрослых. Я бы хотела обратить внимание, что этот комплексный план должен быть преемственным по отношению к тому комплексному плану, который был разработан в отношении детей и подростков, — сказала Голикова.

Кроме того, вице-премьер уточнила, что с июля ведется мониторинг профосмотров и диспансеризации учащихся высших и средних профессиональных учебных заведений. В рамках этой работы более 2,2 млн студентов уже получили соответствующую информацию.

Ранее диетолог Филипп Кузьменко рассказал, что маркетинг задает тренд на стремление к идеальной и порой недостижимой фигуре. Его механизмы побуждают многих людей отказываться от сахара и переходить на якобы правильную еду, которая нередко является просто продуктом рекламы, пояснила она.