Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 11:52

План по борьбе с ожирением среди взрослых появится в России к марту

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Минздрав России совместно с членами совета при правительстве разработает пакет мер, направленных на борьбу с ожирением среди взрослого населения, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову. Сроком реализации плана обозначен март 2026 года.

К марту 2026 года будет сформирован комплекс мер по борьбе с ожирением у взрослых. Я бы хотела обратить внимание, что этот комплексный план должен быть преемственным по отношению к тому комплексному плану, который был разработан в отношении детей и подростков, — сказала Голикова.

Кроме того, вице-премьер уточнила, что с июля ведется мониторинг профосмотров и диспансеризации учащихся высших и средних профессиональных учебных заведений. В рамках этой работы более 2,2 млн студентов уже получили соответствующую информацию.

Ранее диетолог Филипп Кузьменко рассказал, что маркетинг задает тренд на стремление к идеальной и порой недостижимой фигуре. Его механизмы побуждают многих людей отказываться от сахара и переходить на якобы правильную еду, которая нередко является просто продуктом рекламы, пояснила она.

Татьяна Голикова
ожирение
здоровье
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Модная пауза»: почему мы устаем от яркого и выбираем нейтральное
В зоне СВО ликвидировали граждан США
Стало известно, когда будут судить Гуфа
Проведенная Путиным для лидеров СНГ экскурсия по Эрмитажу попала на видео
В СПЧ нашли способ помочь неблагополучным семьям после трагедии в Норильске
Путин назвал долю национальных валют в расчетах по сделкам в СНГ
Депутат ответил, как скоро россияне могут навсегда попрощаться с WhatsApp
Раскрыта неожиданная тема переговоров России и США в Майами
ВСУ попали под зачистку ВС России в двух населенных пунктах
Автоэксперт оценил, насколько опасно покупать авто на хабах со скидкой
В Москву доставили заместителя военного прокурора Петербурга для ареста
В Роспотребнадзоре раскрыли, в каких случаях крайне опасно посещать баню
Наступление ВС РФ на Харьков 22 декабря: ВСУ зажимают в клещи, Купянск
Путин призвал к борьбе с опасным явлением в СНГ
Жители Москвы и Санкт-Петербурга остались без WhatsApp
Литва нашла способ привлечь Белоруссию к помощи Украине
Разрезали саблей золотой орех: в МАМТе отрыли новый сезон «Щелкунчика»
Вэнс раскрыл возможную судьбу ЗАЭС
Товстик заявила, что Дибров лично передал свою жену Полину ее мужу
Психолог ответила, когда наступает первый кризис в браке
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.