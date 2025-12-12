Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 14:02

Диетолог раскрыл, откуда в обществе возникает тяга к идеальной фигуре

Диетолог Кузьменко: маркетинг задает тренд на стремление к идеальной фигуре

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Маркетинг задает тренд на стремление к идеальной и порой недостижимой фигуре, заявил «Радио 1» диетолог Филипп Кузьменко. Его механизмы побуждают многих людей отказываться от сахара и переходить на якобы правильную еду, которая нередко является просто продуктом рекламы.

Вы гуляете по центральным улицам города и видите плакаты людей с красивой фигурой. Тогда невольно формируется убеждение, что это и есть эталон, к которому нужно стремиться. Люди начинают сомневаться в себе, думать, что что-то с ними не так. На самом деле, нужно научиться любить себя любым и просто полюбить движение, — призвал Кузьменко.

Он отметил, что для многих навязанный маркетингом идеал фигуры физиологически недостижим. Это порождает у людей чувство неудовлетворенности собой и заставляет их искать «волшебные» диеты или продукты. Врач призвал не гнаться за чужими стандартами и заботиться о своем организме.

Ранее педиатр Андрей Продеус заявил, что некоторые родители не продумывают нормальный рацион для детей, из-за чего те все чаще страдают расстройствами пищевого поведения. По его словам, школьники не получают белок, клетчатку и овощи, что провоцирует ожирение и булимию.

здоровье
красота
диетологи
маркетинг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые посчитали, сколько раз зима обманывала москвичей со снегом
Цискаридзе призвал прописать в ТК понятие рабочего времени артистов
Юрист ответила, как по закону наказать нечистоплотного арендатора квартиры
Трамп пожаловался на нежелание Зеленского соглашаться на мирный план
Главкому ВМФ России присвоили звание адмирала флота
На Украине выберут нового главу «Слуги народа»
Российского посла вызвали в немецкий МИД
«Угнетение»: в Австрии ввели один запрет для школьниц до 14 лет
Глава Сочи раскрыл главные плюсы нового статуса города-курорта
Слезы, обращение к богу и полный зал: как прошел концерт Ларисы Долиной
Прошунин заверил туристов в защищенности сочинских курортов от БПЛА
Робот спас стратегический объект от взрыва
Пьяный мужчина убил двух котов, выбросив их из окна
«Мы делаем все»: Новак о «краже» Евросоюзом замороженных активов
Кинолог объяснил, почему собака ест снег во время прогулки
Квартиранты оставили 72-летнюю пенсионерку на улице
Ушаков оценил последние варианты мирного плана США
Германии предрекли долгие годы экономического упадка
В России обозначили условие, при котором вновь взлетит цена на ОСАГО
Салат «Витаминная бомба» с кальмарами и капустой — готовится за 10 минут
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.