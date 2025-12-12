Диетолог раскрыл, откуда в обществе возникает тяга к идеальной фигуре

Маркетинг задает тренд на стремление к идеальной и порой недостижимой фигуре, заявил «Радио 1» диетолог Филипп Кузьменко. Его механизмы побуждают многих людей отказываться от сахара и переходить на якобы правильную еду, которая нередко является просто продуктом рекламы.

Вы гуляете по центральным улицам города и видите плакаты людей с красивой фигурой. Тогда невольно формируется убеждение, что это и есть эталон, к которому нужно стремиться. Люди начинают сомневаться в себе, думать, что что-то с ними не так. На самом деле, нужно научиться любить себя любым и просто полюбить движение, — призвал Кузьменко.

Он отметил, что для многих навязанный маркетингом идеал фигуры физиологически недостижим. Это порождает у людей чувство неудовлетворенности собой и заставляет их искать «волшебные» диеты или продукты. Врач призвал не гнаться за чужими стандартами и заботиться о своем организме.

Ранее педиатр Андрей Продеус заявил, что некоторые родители не продумывают нормальный рацион для детей, из-за чего те все чаще страдают расстройствами пищевого поведения. По его словам, школьники не получают белок, клетчатку и овощи, что провоцирует ожирение и булимию.