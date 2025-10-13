Педиатр раскрыл, почему у детей часто диагностируют РПП Педиатр Продеус: родители не продумывают нормальный рацион для детей

Родители не продумывают нормальный рацион для детей, из-за чего те все чаще страдают расстройствами пищевого поведения, заявил педиатр Андрей Продеус. По его словам, переданным НСН, школьники не получают белок, клетчатку и овощи, что провоцирует ожирение и булимию.

Родители должны продумывать нормальный рацион, чтобы не было неадекватных перекусов, чтобы приемы пищи включали овощи, фрукты, зелень, клетчатку, белок, а не только углеводы. По идее, сегодня люди находятся преимущественно на углеводном рационе. Овощи и клетчатку едят крайне мало. Разнообразие в белке тоже небольшое. К сожалению, в рационе преобладают макароны, картошка, пицца, — подытожил он.

