Проблемы домашних родов могут изменить регистрацию детей

Власти России обсудят изменение процедуры регистрации детей, родившихся вне медицинских учреждений, чтобы решить проблемы, связанные с домашними родами, рассказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. По ее словам, инициатива направлена на то, чтобы женщины рожали в медицинских учреждениях.

Если уж женщина не успела доехать до родильного дома — всякое бывает — то дальше, конечно, она должна быть сразу доставлена в роддом и осмотрена, ребенок осмотрен, получены справки, и чтобы свидетельство о рождении можно было выдавать только на основании этих справок, — заявила она.

Ранее акушер-гинеколог Алена Минц рассказала NEWS.ru, что процесс родов в домашних условиях и в стационаре — это не одно и тоже, даже если приглашается опытный специалист. Как отметила блогер, в случае необходимости врач не сможет оказать полную квалифицированную помощь роженице и младенцу вне стен медучреждения.

До этого замглавврача по медицинской части Видновского перинатального центра Наталья Любимова также предупредила, что домашние роды могут закончиться смертью новорожденного. Врач уточнила, что в таких случаях до схваток и после схваток никто не может послушать сердцебиение ребенка.