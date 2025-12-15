Врач перечислила риски, которые могут возникнуть во время домашних родов Гинеколог Минц: при родах дома врач не сможет оказать медпомощь в полной мере

Процесс родов в домашних условиях и в стационаре — это не одно и тоже, даже если приглашается опытный специалист, таким мнением с NEWS.ru поделилась к. м. н., акушер-гинеколог, блогер Алена Минц. По ее словам, в случае необходимости врач не сможет оказать полную квалифицированную помощь роженице и младенцу вне стен медучреждения.

Уровень безопасности и рисков у родов на дому и в стенах стационара несопоставимы. Если что-то идет не так, у человека, сопровождающего роды, дома нет всей той вспомогательной аппаратуры, лекарств, нет коллег, которые ему могут прийти на помощь, — отметила Минц.

Она добавила, что дежурство у подъезда кареты скорой помощи во время родов не гарантирует безопасность и снижение рисков. По словам медика, чтобы доставить мать и ребенка в медучреждение в экстренной ситуации, требуется не пять минут, даже если оно находится напротив дома.

Иногда счет просто на секунды, чтобы врач оказался рядом, чтобы операционная была в соседней двери или на соседнем этаже, или даже в родильном блоке, чтобы операционная могла развернуться. Это все, и не только, часто важно для спасения и роженицы, и малыша. А в домашних условиях это невозможно, — резюмировала специалист.

Ранее сообщалось, что у 27-летней москвички внезапно начались роды дома. Ребенок скончался спустя приблизительно час. Прибывшие медики предприняли попытки реанимации, однако спасти младенца не удалось. Сама роженица была госпитализирована. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.