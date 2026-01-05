Болгарский сухогруз сел на мель неподалеку от Тамани Болгарское судно HAPPY ARAS под флагом Вануату село на мель неподалеку от Тамани

Сухогруз из Болгарии застрял в российской акватории Черного моря, пишет Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, на борту находятся 11 человек. Накануне в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра местами достигали 20–25 метров в секунду.

Как пишет канал, судно HAPPY ARAS под флагом Вануату следовало из болгарского порта Варна в Новороссийск. Сухогруз сел на мель в районе мыса Железный Рог неподалеку от Тамани. По сведениям канала, экипаж запросил эвакуацию.

Ранее судно An Yang 2 село на мель у побережья Невельска Сахалинской области. По данным правительства региона, на сухогрузе произошла авария на электросистемах. Сообщалось, что экипаж судна состоял из 14 человек.

До этого стало известно, что около 4 тыс. литров дизельного топлива вытекло с транспортного десантного судна M/S Sørøysund, севшего на мель в коммуне Хьельсунн на севере Норвегии. Специалистам пришлось откачивать горючее, однако проведению работ мешали погодные условия. Также в Эгейском море сел на мель танкер Qendil под флагом Омана. Обошлось без пострадавших.