10 ноября 2025 в 09:48

Норвежский десантный корабль устроил экологическую катастрофу

NRK: с норвежского десантного корабля вытекло около 4 тыс. литров дизтоплива

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Около 4 тыс. литров дизельного топлива вытекли с транспортного десантного судна M/S Sørøysund, севшего на мель в коммуне Хьельсунн на севере Норвегии, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на местные власти. Специалисты предпринимают меры по откачке горючего для предотвращения увеличения утечки, однако ожидающееся ухудшение погоды способно затруднить проведение работ.

В коммуне Хьельсунн <...> около 4 тыс. литров дизельного топлива вытекли с транспортного десантного плавучего судна M/S Sørøysund. В субботу судно село на мель, — говорится в сообщении.

Ранее береговая охрана Республики Корея запретила российскому рыболовному судну покидать порт Пусан из-за подозрений в утечке горюче-смазочных материалов. Инцидент с попаданием в море около 40 литров технических жидкостей произошел в начале ноября в бухте Камчхон. Судно водоизмещением около 4 тыс. тонн будет находиться в порту до завершения проверки. Решение об ограничении было принято властями после установления факта утечки отработанного масла.

