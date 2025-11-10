Норвежский десантный корабль устроил экологическую катастрофу

Около 4 тыс. литров дизельного топлива вытекли с транспортного десантного судна M/S Sørøysund, севшего на мель в коммуне Хьельсунн на севере Норвегии, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на местные власти. Специалисты предпринимают меры по откачке горючего для предотвращения увеличения утечки, однако ожидающееся ухудшение погоды способно затруднить проведение работ.

