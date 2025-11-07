Российскому рыболовецкому судну запретили покидать порт в Южной Корее

Береговая охрана Республики Корея запретила российскому рыболовецкому судну выходить из порта Пусана из-за подозрений в утечке горюче-смазочных материалов. Как сообщает агентство Yonhap, инцидент произошел в начале ноября в бухте Камчхон.

По данным береговой охраны, 3 ноября в море попало около 40 литров горюче-смазочных материалов. После этого властями было принято решение запретить судну водоизмещением около 4 тыс. тонн покидать порт до окончания проверки. По предварительной версии, причиной происшествия стало повреждение клапана, из-за чего в воду попало отработанное масло.

В отношении главного механика и владельца судна, ходящего под российским флагом, возбуждено уголовное дело. Береговая охрана намерена передать материалы расследования в прокуратуру для дальнейшего разбирательства.

Ранее Рыбный союз сообщил, что за девять месяцев 2025 года Россия ввезла из Южной Кореи 6,2 тыс. тонн рыбы на общую сумму $9,3 млн (755 млн рублей). Оба показателя выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Особенно заметно увеличились поставки мороженой тихоокеанской скумбрии — в два раза, до 4,3 тыс. тонн, на $5,3 млн (430,3 млн рублей). Поставки устриц за девять месяцев увеличились до 35 тонн, а их стоимость выросла в 14 раз, составив $190 тыс. (15,4 млн рублей).