05 ноября 2025 в 18:59

В российских магазинах стало в разы больше рыбы из Южной Кореи

Россия увеличила импорт рыбы из Южной Кореи в 1,5 раза

Фото: Shutterstock/FOTODOM

За девять месяцев 2025 года Россия ввезла из Южной Кореи 6,2 тыс. тонн рыбы на общую сумму $9,3 млн, передает Рыбный союз со ссылкой на анализ данных южнокорейской таможенной службы. Оба показателя выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Так, особенно заметно увеличились поставки мороженой тихоокеанской скумбрии — в два раза, до 4,3 тыс. тонн на $5,3 млн. Поставки устриц за девять месяцев увеличились до 35 тонн, а их стоимость выросла в 14 раз, составив $190 тыс.

Вместе с тем, ввоз мороженой масляной рыбы сократился на 15% в объемном выражении (до 0,8 тыс. тонн), хотя ее стоимость поднялась на 5% ($1,9 млн). Импорт мороженой сельди уменьшился на 5% (до 0,6 тыс. тонн), но в денежном выражении вырос на 10% ($0,6 млн). Также на 15% снизился импорт готовой продукции из сурими (рыбных рулетов) — до 75 тонн, а в стоимостном выражении падение составило 20% ($0,8 млн).

Тем временем председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил продавать по четвергам в магазинах рыбу со скидкой 50%. По словам депутата, цены на рыбу в настоящее время растут так, что «некогда самый дешевый минтай становится деликатесом».

