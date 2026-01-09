Забудьте о жарке! Запекаю минтай с морковью и луком под нежнейшей заливкой. Ужин готов за полчаса

В отличие от жареной рыбы эта запеканка — более легкий вариант ужина. Рыба запекается в собственном соку и заливке, не впитывая лишнего масла. Блюдо получается питательным, богатым белком и овощами, но без ощущения тяжести в желудке.

Филе минтая (600 г) нарезаю на средние куски, сбрызгиваю столовой ложкой лимонного сока. Лук (2 шт.) режу полукольцами, морковь (3 шт.) натираю на крупной терке. На сковороде разогреваю растительное масло, обжариваю лук и морковь до мягкости. Для заливки в миске взбиваю 4 яйца со сметаной (200 г), солю и перчу. Форму для запекания смазываю маслом. Выкладываю первый слой — обжаренные овощи. Вторым слоем — кусочки минтая. Равномерно заливаю все яично-сметанной смесью. Сыр моцарелла (150 г) натираю на терке и смешиваю с мелко рубленным укропом. Этой сырной смесью посыпаю запеканку сверху. Разогреваю духовку до 180 °C. Запекаю 25–30 минут до золотистой сырной корочки и до тех пор, пока заливка не схватится. Вынимаю, даю постоять 10–15 минут, затем нарезаю на порции и подаю.

