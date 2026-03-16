Смешиваю зефир со сметаной: готовлю простейший десерт из 3 ингредиентов, вкуснее мороженого

Иногда самые простые десерты оказываются самыми вкусными. Этот сладкий рецепт многие помнят еще из детства: ничего не нужно печь, варить или долго готовить. Всего несколько продуктов — и получается нежный десерт, который по вкусу напоминает легкий кремовый торт.

Ингредиенты: сметана 20% — 400 г, зефир — 300 г, бананы — 2-3 шт., по желанию для украшения — клубника, малина или любые ягоды.

Зефир разрежьте на половинки или небольшие кусочки. Бананы очистите и нарежьте кружочками. Сметану можно слегка перемешать, чтобы она стала более кремовой и однородной. Десерт собирается очень просто — слоями. На дно формы или глубокой миски выложите немного сметаны. Сверху распределите кусочки зефира, затем добавьте слой бананов. После этого снова положите сметану, зефир и бананы. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты.

Сверху десерт можно украсить свежими ягодами или кусочками фруктов. Для более насыщенного вкуса поставьте его в холодильник на 30–40 минут — зефир немного пропитается сметаной и станет очень нежным.

Получается удивительно легкий и воздушный десерт. Многие говорят, что он напоминает мягкое сливочное мороженое, только готовится в разы проще.

