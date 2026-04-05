Сальдо заявил, что сухогруз в Азовском море атаковали дроны ВСУ

Вооруженные силы Украины применили беспилотники для удара по сухогрузу, который впоследствии затонул в Азовском море, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в мессенджере MAX. Он предупредил об ответных мерах за совершенную атаку.

Стало известно, что причина крушения судна «Волго-Балт» в Азовском море — террористическая атака киевского режима. <...> Это не первый случай, когда Украина атакует гражданские суда в нейтральных водах. Ответ за эти преступления последует, — написал Сальдо.

Моряки добирались до побережья Херсонской области двое суток, сам удар был нанесен 3 апреля. Капитана судна доставили в Геническую больницу, остальным членам экипажа оказывают необходимую помощь, добавил он.

Ранее сообщалось о двух погибших. Источник в оперативных службах рассказал, что судно «Волго-Балт» перевозило зерно и находилось в 300 милях к северу от Керчи. Экипаж состоял из 11 человек, девять из которых эвакуировались в лодку-капсулу и добрались до Херсонской области.

До этого глава региона заявил, что девять членов команды сухогруза, затонувшего в Азовском море, были обнаружены на берегу. Местонахождение еще двух членов экипажа остается неизвестным.