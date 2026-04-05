05 апреля 2026 в 14:20

Сухогруз утонул в Азовском море

Сальдо сообщил о затонувшем в Азовском море сухогрузе

Владимир Сальдо Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Девять членов команды сухогруза, затонувшего в Азовском море, были обнаружены на берегу, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем канале в мессенджере MAX. По его словам, погиб старший помощник капитана.

На берегу обнаружены девять членов экипажа, граждане РФ. Один человек 1991 года рождения (старший помощник капитана) погиб. Местонахождение еще двух членов экипажа остается неизвестным, — пояснил Сальдо.

Ранее сообщалось, что в акватории Таганрогского залива при падении обломков украинского дрона был поврежден сухогруз. Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, судно под иностранным флагом находилось в нескольких километрах от береговой линии.

Также государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что возобновление судоходства в Ормузском проливе зависит исключительно от поведения Тегерана. По его словам, движение судов может быть восстановлено «хоть завтра», если Иран прекратит угрожать международной навигации.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

