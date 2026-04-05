Сухогруз утонул в Азовском море Сальдо сообщил о затонувшем в Азовском море сухогрузе

Девять членов команды сухогруза, затонувшего в Азовском море, были обнаружены на берегу, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем канале в мессенджере MAX. По его словам, погиб старший помощник капитана.

На берегу обнаружены девять членов экипажа, граждане РФ. Один человек 1991 года рождения (старший помощник капитана) погиб. Местонахождение еще двух членов экипажа остается неизвестным, — пояснил Сальдо.

Ранее сообщалось, что в акватории Таганрогского залива при падении обломков украинского дрона был поврежден сухогруз. Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, судно под иностранным флагом находилось в нескольких километрах от береговой линии.

