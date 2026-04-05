05 апреля 2026 в 14:44

Названо число погибших при атаке БПЛА на сухогруз в Азовском море

Двое членов экипажа погибли при атаке БПЛА на сухогруз в Азовском море

В результате атаки беспилотника на сухогруз с пшеницей, затонувший в Азовском море, погибли двое, сообщили ТАСС в оперативных службах. Судно «Волго-Балт» перевозило зерно и находилось в 300 милях к северу от Керчи, экипаж состоял из 11 человек, девять из которых эвакуировались в лодку-капсулу и добрались до Херсонской области.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в акватории Таганрогского залива в результате падения обломков украинского дрона был поврежден сухогруз. Судно под иностранным флагом находилось в нескольких километрах от береговой линии.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ ударили по территории белгородского производственного предприятия с помощью БПЛА. По его словам, повреждены емкость и остекление административного здания. Оперативные службы работают на месте.

