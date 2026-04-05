Пирог «Негритенок» без яиц и молока — пеку в пост и когда в холодильнике пусто. А глазурь — просто космос

Пирог «Негритенок» без яиц и молока — пеку в пост и когда в холодильнике пусто. А глазурь — просто космос

Беру какао, муку и воду — без яиц, без молока, без сливочного масла, а на выходе — шоколадный кекс, который тает во рту и не уступает сдобной выпечке. Подойдет тем, кто бережет фигуру, соблюдает пост или кому просто захотелось чего-то вкусненького, а в холодильнике пусто.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, влажный мякиш с насыщенным шоколадным вкусом, тонкая хрустящая корочка, а сверху — глянцевая глазурь, которая делает этот десерт настоящим праздником.

Для приготовления вам понадобится: 220 г муки, 3 столовые ложки какао, 150 г сахара, 2 чайные ложки разрыхлителя, ванилин, 1/3 чайной ложки соли, 50 мл растительного масла, 1 столовая ложка лимонного сока, 250 мл холодной кипяченой воды. Для глазури: 1 столовая ложка сахара, 4 столовые ложки кипятка, 2 столовые ложки какао, 1 чайная ложка растительного масла.

Смешайте сухие ингредиенты, добавьте воду, масло и лимонный сок, перемешайте. Вылейте тесто в форму, выпекайте при 180°С 25–30 минут. Для глазури смешайте кипяток с сахаром, добавьте какао и масло, прогрейте, не кипятя. Полейте остывший пирог. Этот кекс станет вашим любимым рецептом на все случаи жизни.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.