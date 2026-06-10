Этот рецепт — тот случай, когда домашняя выпечка выглядит дороже, чем в ресторане

Этот рецепт — тот случай, когда домашняя выпечка выглядит дороже, чем в ресторане

Хрустящее тесто, нежнейший крем и взрыв черничного вкуса. Этот десерт я собираю за 15 минут, а гости думают, что я колдовал весь день.

Ингредиенты

Черника замороженная — 500 г, сыр маскарпоне — 350 г, тесто слоеное бездрожжевое — 400 г, сироп ягодный — 150 мл, сахар-песок — 5 ст. л., сахар коричневый — 4 ст. л., масло оливковое — 2 ст. л., лимон — 1 шт.

Как готовлю

Сначала варю черничное конфи: швыряю замороженную чернику в сотейник, добавляю коричневый сахар и сок лимона, варю на медленном огне, пока масса не загустеет до состояния варенья. Тем временем раскатываю слоеное тесто, режу на 20 прямоугольников, смазываю каждый оливковым маслом и посыпаю белым сахаром для карамельной корочки. Пеку 10 минут при 180 °С до золотистого цвета и даю остыть.

Крем: взбиваю маскарпоне с ягодным сиропом, буквально пару минут до однородности. Собираю башни: мажу 16 прямоугольников кремом, сверху выкладываю конфи, складываю по 4 шт. стопкой и накрываю оставшимися «крышечками» без крема. Убираю в холодильник на полчаса, чтобы все схватилось, и достаю к чаю — выглядит как ресторанная подача.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Самое приятное открытие — тесто не размокло от сочной начинки, осталось хрустящим и воздушным. А черничный крем настолько стабильный, что не вытекает, даже когда откусываешь. Рекомендую подавать с шариком ванильного мороженого, будет бомба.