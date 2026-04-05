05 апреля 2026 в 20:32

В ФРГ изъяли из продажи партии безалкогольного пива с алкоголем

Несколько партий безалкогольного пшеничного пива от пивоварни Gutmann из Баварии отозвали из продажи в Германии, передает BR.24. Журналисты отметили, что такая ситуация произошла в Баварии, Баден-Вюртемберге, Северном Рейне — Вестфалии, Рейнланд-Пфальце и Саарланде.

Федеральное управление по защите прав потребителей и безопасности пищевых продуктов (BVL) пояснило, что причиной стало вторичное брожение, которое может привести или уже привело к превышению допустимого содержания алкоголя. Под ограничения подпали и темные, и светлые сорта пива Gutmann Hefeweizen.

Ранее Роскачество разработало новый ГОСТ, который начнет действовать в 2027 году и изменит стандарты для пива, включая безалкогольные варианты. Согласно документу, список допустимых видов солода расширяется: теперь, помимо ячменного и пшеничного, производители смогут использовать ржаной, гречишный и просяной солод.

Тем временем стало известно, что за минувший год объем поставок пива из стран Евросоюза в Россию уменьшился в 3,7 раза, достигнув отметки €66,5 млн (более 6 млрд рублей). Это минимальный показатель с 2011 года.

