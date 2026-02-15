Экспорт пива из ЕС в Россию рухнул до минимума за 14 лет Объем поставок пива из Евросоюза в Россию за год сократился в 3,7 раза

За минувший год объем поставок пива из стран Евросоюза в Россию уменьшился в 3,7 раза, достигнув отметки в €66,5 млн (более 6 млрд рублей), передает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Это минимальный показатель с 2011 года, когда объем экспорта был на уровне €55,5 млн (более 5 млрд рублей).

В декабре объемы поставок пива резко сократились: по сравнению с предыдущим месяцем они уменьшились вдвое, а по сравнению с тем же периодом прошлого года — в 10,2 раза. Общий объем поставок составил €1,5 млн (более 137,3 млн рублей), что является самым низким показателем с января 2005 года.

В декабре основным поставщиком пива в Россию осталась Чехия, экспортировавшая его на сумму €420,2 тыс. (более 38,4 млн рублей), что на 62% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. В пятерку лидеров также вошли Польша (рост на 1%, €336,7 тыс. (более 30,8 млн рублей), Латвия (снижение на 23%, €277,9 тыс. (более 25,4 млн рублей), Бельгия (снижение на 28%, €249 тыс. (более 22,7 млн рублей) и Германия (снижение на 55%, €114,7 тыс. (10,5 млн рублей).

Ранее посол Намибии в РФ Моника Ндилиавике Нашанди заявила о намерении расширить экспорт продовольствия в Россию, включая пиво и говядину. Страна рассматривает возможности поставок своего пива на российский рынок, выражая уверенность в его популярности среди российских потребителей. Помимо пива, Намибия планирует экспорт говядины и продуктов из нее, в том числе вяленой говядины билтонг. Точные сроки и объемы поставок пока не определены.