05 апреля 2026 в 19:36

Пушков оценил вероятность выхода США из НАТО

Пушков: заморозка участия США в НАТО стала возможной

Глубина разногласий между президентом США Дональдом Трампом и странами Евросоюза настолько серьезна, что замораживание участия Вашингтона в НАТО и прекращение финансирования Альянса «переходит в зону возможного», заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. По его словам, мировая политика порой демонстрирует невероятные вещи, имеющие под собой неочевидные причины.

Сумма разногласий между Трампом и странами ЕС настолько велика, что сегодня такое развитие событий, как, если не полный выход, то замораживание участия США в НАТО и прекращение финансирования Альянса из зоны невозможного, переходит в зону возможного, — написал сенатор.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук предположил, что процесс разрушения Североатлантического альянса уже запущен. По его мнению, решение Соединенных Штатов о выходе из организации сделает этот развал необратимым.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что США не выйдут из НАТО, несмотря на слова Трампа. Он указал, что эти заявления носят эпатажный характер, хотя в этом направлении возможны символические шаги, такие как сокращение американского контингента.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

