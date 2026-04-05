Пушков оценил вероятность выхода США из НАТО

Глубина разногласий между президентом США Дональдом Трампом и странами Евросоюза настолько серьезна, что замораживание участия Вашингтона в НАТО и прекращение финансирования Альянса «переходит в зону возможного», заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. По его словам, мировая политика порой демонстрирует невероятные вещи, имеющие под собой неочевидные причины.

Сумма разногласий между Трампом и странами ЕС настолько велика, что сегодня такое развитие событий, как, если не полный выход, то замораживание участия США в НАТО и прекращение финансирования Альянса из зоны невозможного, переходит в зону возможного, — написал сенатор.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук предположил, что процесс разрушения Североатлантического альянса уже запущен. По его мнению, решение Соединенных Штатов о выходе из организации сделает этот развал необратимым.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что США не выйдут из НАТО, несмотря на слова Трампа. Он указал, что эти заявления носят эпатажный характер, хотя в этом направлении возможны символические шаги, такие как сокращение американского контингента.