Двое аграриев погибли при атаке ВСУ на Запорожскую область

Вооруженные силы Украины целенаправленно ударили по сельскохозяйственной технике, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, в результате погибли двое аграриев.

Удар БПЛА пришелся по трактору МТЗ-80, который выполнял обычную полевую работу — без оружия, без военной задачи. Это было осознанное нападение на мирных людей, занятых мирным трудом. В результате атаки погибли двое аграриев, — сообщил Балицкий.

По словам губернатора, третий человек получил ранения, медики борются за его жизнь. Он также выразил соболезнования и пообещал оказать помощь семьям погибших.

Ранее украинский дрон стал причиной пожара в селе Михайловка в ЛНР. Осколки БПЛА спровоцировали возгорание в частном секторе. Несмотря на усилия спасателей, в огне скончалась семья из трех человек: мужчина, женщина и их восьмилетний ребенок. Глава республики Леонид Пасечник выразил глубокие соболезнования родственникам и подчеркнул жестокость атаки на гражданскую инфраструктуру.