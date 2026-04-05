05 апреля 2026 в 20:10

В российском городе объявили угрозу воздушной атаки

Таганрогу угрожает атака БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале. Она призвала жителей сохранять спокойствие.

Внимание: угроза применения БПЛА по Таганрогу. Напоминаю об основных правилах безопасности при атаке БПЛА. Необходимо отойти от окон и укрыться в помещении с несущими стенами и без окон, — написала Камбулова.

Утром 5 апреля пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 87 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской и Ленинградской областей. Также ВСУ пытались атаковать Мордовию и Крым.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что семь человек пострадали при атаке ВСУ с помощью БПЛА на бронированный микроавтобус в селе Замостье Грайворонского округа. По его словам, женщину и четверых мужчин с осколочными ранениями различных частей тела госпитализировали.

