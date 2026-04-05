«Полк смерти» ВСУ обзавелся карательной спецротой для наказания дезертиров В ВСУ создали штурмовую роту для поиска и наказания дезертиров

В 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ создали специальную штурмовую роту для поиска дезертиров, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам источника, члены подразделения наказывают провинившихся и беглецов.

В 225-м ОШП для поиска дезертиров сформировано подразделение «Специальная штурмовая рота», которая не участвует в боевых действиях, а занимается исключительно задержанием беглецов и физическими наказаниями провинившихся военнослужащих, — рассказали агентству.

Ранее появилась информация, что командование ВСУ планирует перебросить в район Гонтаровки в Харьковской области спецотряды военной службы правопорядка для борьбы с массовым дезертирством. Задачей аналога военной полиции станет розыск беглецов и удержание коммунальщиков, которых насильно вывезли из Харькова.

До этого сообщалось, что в Харьковской области продолжают действовать преступные группы из числа дезертиров украинской армии. Они совершают разбои, убийства и активно торгуют оружием и беспилотниками в социальных сетях.