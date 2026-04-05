В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ уничтожен один вражеский БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, — написал Богомаз.

Ранее число мирных жителей, раненных в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, увеличилось до пяти человек. Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что в Буденновском районе при атаке ударного беспилотника пострадали четыре женщины и один мужчина.

До этого тело мужчины достали из-под завалов двухэтажного жилого дома в Васильевке Запорожской области. По словам главы Васильевского муниципального округа Натальи Романиченко, число погибших в результате удара ВСУ выросло до трех. Также атака противника привела к гибели ребенка 2014 года рождения. Удар, как оказалось, наносился управляемой авиационной бомбой.