Военные Дании готовятся «тепло» встретить США в Гренландии Военные Дании разработали план диверсий в Гренландии на случай атаки США

Датские военные разработали план диверсий для выведения из строя взлетно-посадочных полос аэродромов в Гренландии на случай, если США предпримут попытку захватить остров, пишет издание National Interest. По данным газеты, спецназовцы подготовили сценарий действий, который значительно затруднил бы высадку большого количества американских войск.

Как отметило издание, план не направлен на разгром военных США, а призван лишить их легкого способа высадки и повысить стоимость возможной операции, чтобы оказать психологический эффект.

Ранее сообщалось, что Белый дом вместе с Гренландией и НАТО работает над соглашением, которое «будет изумительным для США». При этом в администрации отказались комментировать свою связь с тремя близкими к президенту США лицами, которые якобы проводят на острове тайные кампании влияния.