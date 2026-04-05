Беременная женщина пострадала в аварии на севере Москвы

Беременная женщина пострадала в ДТП на севере Москвы, на Новодмитровской улице, передает Telegram-канал РЕН ТВ. Журналисты отметили, что девушку отвели в карету скорой помощи.

В каком она состоянии — пока неизвестно. Уточняется, что при аварии столкнулись три автомобиля. О других участниках инцидента информации не поступало.

Ранее водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на двух женщин на проспекте Строителей в Пензе. Удар оказался настолько сильным, что одна из пострадавших скончалась от полученных травм до приезда медиков.

В Казани водитель Lexus устроил ДТП, в ходе которого повредил пять машин и разрушил бетонное ограждение. После этого иномарка перевернулась и загорелась. По предварительной информации, мужчина за рулем проигнорировал требование дорожного знака, не справился с управлением и врезался в ограждение.

Два человека погибли в результате автоаварии в Истринском городском округе Подмосковья. Трагедия произошла на 72-м километре Новорижского шоссе. Легковой автомобиль врезался в КамАЗ, который выполнял дорожные работы.