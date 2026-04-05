«Сатанисты»: депутат ГД об атаке ВСУ на Севастополь в Вербное воскресенье Белик назвал ВСУ сатанистами после атак на Севастополь в Вербное воскресенье

Действия украинской армии можно сравнить с сатанизмом (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Так парламентарий прокомментировал атаку ВСУ на Севастополь в Вербное воскресенье. По мнению Белика, Киев целенаправленно намеревался испортить православный праздник.

ВСУ, словно сатанисты, целенаправленно беспилотниками атаковали Севастополь в Вербное воскресенье. Для киевского режима никаких православных канонов и традиционных ценностей не существует, — сказал собеседник.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что осколками сбитого украинского дрона повреждена воздушная линия в Севастополе. В результате аварии было нарушено энергоснабжение ряда районов. По словам градоначальника, специалисты приступят к ее ремонту после окончания воздушной тревоги.

Также Развожаев написал, что в Севастополе силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку ВСУ. По его словам, удалось сбить пять воздушных целей над морем в районе Северной стороны и в районе Фиолента.