05 апреля 2026 в 12:00

ВСУ начали атаковать Севастополь с помощью БПЛА

Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито пять воздушных целей над морем в районе Северной стороны и в районе Фиолента, — отметил он.

Губернатор призвал местных жителей не пренебрегать мерами безопасности. Он посоветовал людям покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Утром 5 апреля пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 87 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской и Ленинградской областей. Также ВСУ пытались атаковать Мордовию и Крым.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили БПЛА по машине скорой помощи в Запорожской области. Министерство здравоохранения региона сообщило, что никто не пострадал.

