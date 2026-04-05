Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в российском селе

Вооруженные силы Украины ударили БПЛА по машине скорой помощи в Запорожской области, сообщил Telegram-канал Министерства здравоохранения региона. По информации ведомства, никто не пострадал.

В селе Жовтневом Токмакского муниципального округа беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи во время вызова к пациенту, — сказано в сообщении.

Утром 5 апреля пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 87 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской и Ленинградской областей. Также ВСУ пытались атаковать Мордовию и Крым.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семь человек пострадали при атаке ВСУ с помощью БПЛА на бронированный микроавтобус в селе Замостье Грайворонского округа. По его словам, женщину и четверых мужчин с осколочными ранениями различных частей тела госпитализировали.