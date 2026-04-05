ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 87 БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 87 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областей. Также ВСУ пытались атаковать Мордовию и Крым.

Утром 4 апреля пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акваторию Черного моря, уточнили в ведомстве.