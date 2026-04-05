Пушилин рассказал, где ВС России ведут ожесточенные бои Пушилин сообщил об ожесточенных боях ВС России в районе Гришино

Вооруженные силы России ведут ожесточенные бои в районе населенного пункта Гришино, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, бойцы продвинулись к Сергеевке, Новоалександровке и Васильевке.

В районе Гришино идут достаточно серьезные боевые действия. Группировка войск «Центр» продвигается к населенному пункту Сергеевка. В самом направлении населенного пункта Гришино противник пытался контратаковать — и Abrams, и Bradley, но наши бойцы справились с этой задачей, — сообщил он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что удары под Киевом ускорят наступление Вооруженных сил России на фронте. По его словам, целями российских беспилотников должны стать транспортная и энергетическая структуры, а также склады с боеприпасами.

До этого военкор Добровольческого корпуса Минобороны РФ Павел Кукушкин сообщил, что освобождение Славянска и Краматорска станет главной целью весенне-летней кампании в зоне СВО. Он отметил, что эти города являются последним укрепленным районом противника на территории ДНР.