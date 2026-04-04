Военэксперт озвучил тактику для ускорения продвижения ВС РФ на фронте

Удары под Киевом ускорят наступление Вооруженных сил России на фронте, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, целями российских беспилотников должны стать транспортная и энергетическая структуры, а также склады с боеприпасами.

Я думаю, что частые удары под Киевом, около двух раз в неделю, окажут прямое влияние на положение дел в зоне боевых действий в нашу пользу. В первую очередь нам надо бить по транспортной структуре и энергетике. Конечно, не стоит забывать о складах боеприпасов и пунктах управления, а также связи. В таком случае, если средства ПВО Украины будут настолько обессилены, то тогда можно будет заводить и пилотируемую авиацию, которая работает корректируемыми бомбами, — заявил он.

Дандыкин отметил, что в преддверии Великой Пасхи, украинцы могут начать переговоры о праздничном перемирии. По его словам, в прошлые годы украинская сторона нарушала условия договоренностей.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ракетная система «Орешник» оптимально подходит для уничтожения подземных предприятий Украины по производству беспилотников. По его словам, разрушения, вызываемые этим оружием, сопоставимы с эффектом от тактического ядерного заряда малой мощности.