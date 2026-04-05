Очевидец рассказал о странной ситуации во время пожара в ТЦ Калининграда

Сотрудники МЧС РФ и дорожно-постовой службы на месте пожара в торговом центре «Гиант» в Калининграде

Очевидец рассказал, что сработавшую сигнализацию в ТЦ Калининграда отключили

Пожарная сигнализация сработала во время возгорания в торговом центре «Гиант» в Калининграде, но ее быстро отключили, рассказал РИА Новости посетитель Константин, который привел в игровую комнату троих детей. По его словам, после этого сообщения о тревоге стали поступать по громкой связи.

Мы были на третьем этаже, дети играли. И тут просто срабатывает сигнализация «Внимание: пожарная тревога» — и замолкает. Потом раз — опять вроде. И тут все прекращается. Мы смотрим друг на друга — ну выключили и выключили, — рассказал мужчина.

Он вспомнил, что примерно через три минуты посетители увидели дым со стороны фасада. Кто-то из сотрудников парка скомандовал собираться и выходить через запасной выход.

Пожар в торговом центре удалось локализовать. По последним данным МЧС России, его площадь составила 7 тыс. квадратных метров.

Ранее в Сети появилось видео, на котором можно увидеть первые секунды пожара в калининградском ТЦ «Гиант». На опубликованных кадрах посетители с плачущими детьми покидают здание по задымленным коридорам. Люди бегут по лестнице, налетают друг на друга, но стараются сохранять спокойствие.