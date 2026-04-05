Пожар в ТЦ Калининграда локализован

Пожар в торговом центре «Гиант» в Калининграде удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. По последним данным, его площадь составила 7 тыс. квадратных метров.

Пожар в торговом центре локализован в 18:36 мск на площади 7000 квадратных метров, — сообщили агентству.

Ранее начальник Главного управления МЧС России по Калининградской области генерал-майор внутренней службы Роман Емельянов сообщил, что пожар в торговом центре Калининграда начался в фасадной части здания. На место ЧП прибыли дознаватели совместно с испытательной пожарной лабораторией.

До этого в Сети появилось видео, на котором можно увидеть первые секунды пожара в калининградском ТЦ «Гиант». На опубликованных кадрах посетители с плачущими детьми покидают здание по задымленным коридорам. Люди бегут по лестнице, налетают друг на друга, но стараются сохранять спокойствие.

Также сообщалось, что в калининградском ТЦ «Гиант» на момент пожара было много посетителей, которые выпрыгивали в окна через туалеты. Очевидица по имени Вероника рассказала, что сотрудники МЧС, скорая помощь и полицейские приехали почти сразу.