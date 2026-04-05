Пожар в ТЦ Калининграда локализован

05 апреля 2026 в 19:16

Пожар в ТЦ Калининграда площадью 7 тыс. квадратных метров удалось локализовать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пожар в торговом центре «Гиант» в Калининграде удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. По последним данным, его площадь составила 7 тыс. квадратных метров.

Пожар в торговом центре локализован в 18:36 мск на площади 7000 квадратных метров, — сообщили агентству.

Ранее начальник Главного управления МЧС России по Калининградской области генерал-майор внутренней службы Роман Емельянов сообщил, что пожар в торговом центре Калининграда начался в фасадной части здания. На место ЧП прибыли дознаватели совместно с испытательной пожарной лабораторией.

До этого в Сети появилось видео, на котором можно увидеть первые секунды пожара в калининградском ТЦ «Гиант». На опубликованных кадрах посетители с плачущими детьми покидают здание по задымленным коридорам. Люди бегут по лестнице, налетают друг на друга, но стараются сохранять спокойствие.

Также сообщалось, что в калининградском ТЦ «Гиант» на момент пожара было много посетителей, которые выпрыгивали в окна через туалеты. Очевидица по имени Вероника рассказала, что сотрудники МЧС, скорая помощь и полицейские приехали почти сразу.

Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

