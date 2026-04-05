«Через туалеты выпрыгивали в окна»: очевидица о пожаре в ТЦ Калининграда

В калининградском ТЦ «Гиант» на момент пожара было много посетителей, которые, спасаясь от возгорания, выпрыгивали в окна через туалеты, рассказала очевидица происшествия Вероника. По ее словам, которые приводит «Газета.Ru», сотрудники МЧС, скорая помощь и полицейские приехали почти сразу.

Говорят, что очень много взрослых с детьми было в «Арлепарке» — развлекательном центре на третьем этаже. Там заметили пожар и стали выбегать. Кто-то через туалеты выпрыгивал в окна , — рассказала она.

Жительница Калининграда София сообщила, что во время ЧП в торговом центре находилась ее сестра. По ее словам, та зашла в магазин за продуктами для дочери, но уже на выходе почувствовала запах гари и увидела, что второй этаж горит.

Ранее в Сети появилось видео, на котором можно увидеть первые секунды пожара в калининградском ТЦ «Гиант». На опубликованных кадрах посетители с плачущими детьми покидают здание по задымленным коридорам. Люди бегут по лестнице, налетают друг на друга, но стараются сохранять спокойствие.