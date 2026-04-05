Эвакуация посетителей с ревущими детьми в Калининграде попала на видео

Появилось видео, как посетители с плачущими детьми покидают ТЦ в Калининграде

Фото: t.me/prokuratura39*
В Сети появилось видео, на котором видны первые секунды пожара в калининградском торговом центре «Гиант». На опубликованных в Telegram-канале Baza кадрах посетители с плачущими детьми покидают здание по задымленным коридорам. Люди бегут, налетают друг на друга, стараясь сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что причиной пожара в калининградском ТЦ «Гиант» стали ремонтные работы, в ходе которых загорелись стройматериалы на крыше здания. По данным источника, возгорание перекинулось на фасад и рекламные вывески.

Очевидица происшествия Вероника рассказала, что на момент пожара в здании было много посетителей, которые, спасаясь от возгорания, выпрыгивали в окна через туалеты. По ее словам, сотрудники МЧС, скорая помощь и полицейские приехали почти сразу.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что пострадавшие при пожаре не получили ожогов. По его словам, на месте происшествия МЧС развернуло оперштаб. 17 пожарных машин и 85 огнеборцев тушат возгорание.

