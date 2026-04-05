Раскрыта причина мощного пожара в калининградском ТЦ

Причиной пожара в калининградском ТЦ «Гиант» стали ремонтные работы, в ходе которых загорелись стройматериалы на крыше здания, передает Telegram-канал Mash. По его данным, возгорание перекинулось на фасад и рекламные вывески.

По предварительной информации, пострадали три человека. Площадь пожара увеличилась до 1000 кв. м. Родители с детьми на руках выбегали из здания в первые минуты после начала тревоги. Отмечается, что это не первый пожар в «Гианте» — 10 лет назад там же горело около 150 кв. м. Тогда пожар ликвидировали примерно за три часа.

Ранее стало известно, что на западе Калининграда загорелся торговый центр «Гиант». Изначально огонь охватил фасад площадью 500 кв. м. Пламя перешло на фасад по всем этажам, распространилось под обшивкой и перекинулось на парковку. Очевидцы сняли происходящее на видео.

До этого пожару, возникшему на кровле Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ) на юго-востоке столицы, присвоили повышенный ранг сложности. Из здания эвакуировали сотню человек.