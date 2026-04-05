Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 16:37

Раскрыта причина мощного пожара в калининградском ТЦ

Причиной пожара в калининградском ТЦ «Гиант» стали ремонтные работы

Подписывайтесь на нас в MAX

Причиной пожара в калининградском ТЦ «Гиант» стали ремонтные работы, в ходе которых загорелись стройматериалы на крыше здания, передает Telegram-канал Mash. По его данным, возгорание перекинулось на фасад и рекламные вывески.

По предварительной информации, пострадали три человека. Площадь пожара увеличилась до 1000 кв. м. Родители с детьми на руках выбегали из здания в первые минуты после начала тревоги. Отмечается, что это не первый пожар в «Гианте» — 10 лет назад там же горело около 150 кв. м. Тогда пожар ликвидировали примерно за три часа.

Ранее стало известно, что на западе Калининграда загорелся торговый центр «Гиант». Изначально огонь охватил фасад площадью 500 кв. м. Пламя перешло на фасад по всем этажам, распространилось под обшивкой и перекинулось на парковку. Очевидцы сняли происходящее на видео.

До этого пожару, возникшему на кровле Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ) на юго-востоке столицы, присвоили повышенный ранг сложности. Из здания эвакуировали сотню человек.

Регионы
пожары
Калининград
Происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.