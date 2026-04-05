05 апреля 2026 в 16:47

Губернатор рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в Калининграде

Пострадавшие при пожаре в калининградском ТЦ не получили ожогов

Пострадавшие при пожаре в ТЦ «Гиант» не получили ожогов, сообщил в Telegram-канале губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. По его словам, на месте происшествия МЧС развернуло оперштаб.

Есть первая информация о троих пострадавших. Без ожогов. Двоих госпитализируют в БСМП, стабильны. На месте работают семь бригад скорой помощи. 17 пожарных машин, 85 людей тушат, — уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что причиной пожара в калининградском ТЦ «Гиант» стали ремонтные работы, в ходе которых загорелись стройматериалы на крыше здания. Возгорание перекинулось на фасад и рекламные вывески. Родители с детьми на руках выбегали из здания в первые минуты после начала тревоги.

До этого стало известно, что площадь пожара увеличилась до одной тысячи квадратных метров. В МЧС рассказали, что огонь распространился по обшивке фасада здания и перекинулся на припаркованные рядом автомобили.

Кроме того, в Сети появились кадры пожара, произошедшего в торговом центре «Гиант» на Московском проспекте в Калининграде. Судя по видео, рядом с торговым центром также загорелись машины.

