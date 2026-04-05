«Огонь распространился»: площадь пожара в Калининграде резко увеличилась

Площадь пожара в калининградском торговом центре «Гиант» возросла до 1 тыс. квадратных метров, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. В экстренных службах уточнили, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и наличием горючих материалов.

Огонь распространился по обшивке фасада здания и перекинулся на припаркованные рядом автомобили, — уточнили в МЧС.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных добавил, что пострадавшие при пожаре в ТЦ «Гиант» не получили ожогов. По его словам, МЧС развернуло оперштаб, на месте работают семь бригад скорой помощи, 17 пожарных машин и 85 сотрудников экстренных служб.

По предварительной информации, пострадали три человека. Родители с детьми на руках выбегали из здания в первые минуты после начала тревоги. Отмечается, что это не первый пожар в «Гианте» — 10 лет назад там же горело около 150 квадратных метров. Тогда пожар ликвидировали примерно за три часа. Предварительно установлено, что на этот раз причиной возгорания стали строительные материалы на крыше, где шел ремонт.