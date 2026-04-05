В МЧС рассказали, где находится очаг возгорания в ТЦ Калининграда

Очаг возгорания в ТЦ Калининграда находится в фасадной части здания, сообщил ТАСС начальник Главного управления МЧС России по Калининградской области генерал-майор внутренней службы Роман Емельянов. На месте работают дознаватели с пожарной лабораторией.

Фасадная часть здания, прямо недалеко от входа. Опять же, согласно очевидцам, которые выложили видео, — сказал он.

Благодаря оперативным действиям экстренных служб из ТЦ было эвакуировано порядка 140 человек. В настоящее время активная фаза тушения завершена, и к работе приступили дознаватели.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных добавил, что трое пострадавших при пожаре не получили ожогов, двоих из них госпитализировали в БСМП в стабильном состоянии. МЧС развернуло оперштаб рядом с ТЦ, на месте работают семь бригад скорой помощи и 80 сотрудников экстренных служб.

Ранее сообщалось, что причиной пожара в ТЦ могли стать ремонтные работы, в ходе которых загорелись стройматериалы на крыше здания. По данным источника, возгорание перекинулось на фасад и вывески.