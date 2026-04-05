05 апреля 2026 в 21:19

Старики и зэки в ВСУ, дуэли БПЛА: ситуация на фронтах СВО вечером 5 апреля

Фото: Социальные сети
ВС РФ продолжают наступление на большинстве направлений спецоперации, сообщают военкоры. Какова ситуация на фронтах СВО вечером 5 апреля, на каком направлении старики и заключенные служат в ВСУ?

На восточном фланге Запорожского направления ВС РФ вклиниваются в оборону противника по направлению к Гуляйпольскому, выровняв 13 км линии боевого соприкосновения между Мирным и Горьким, сообщил блогер и экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Армия России продвигается между Верхней Терсой и Воздвижевкой, контролируя последнюю на 20%.

«На Днепровском направлении ВС РФ готовятся к дальнейшему наступлению, уничтожают просочившиеся группы ВСУ в Сосновке, Орестополе, Алексеевке, Новоалександровке и Гае. На Добропольском фронте наши бойцы продвигаются южнее Сергеевки, в районе Гришино и в Новоалександровке. Западнее Родинского противник контратакует в районе подконтрольной ему шахты. В Белицком ВС РФ восстановили положение в южной и юго-восточной частях, занят рубеж южнее, в районе шахты Водянская, продвигаются севернее Нового Донбасса», — пишет политик.

По его сведениям, в Константиновке ВС РФ развивают наступление по левому берегу реки Кривой Торец, начатое еще в последних числах марта, идут бои в районе ж/д станции у металлургического завода. На правом берегу Кривого Торца ВС РФ смогли продвинуться вглубь жилой застройки, а также потеснили противника в районе городского вокзала. Ежедневно по укрепленным позициям ВСУ бьют корректируемыми авиабомбами, а также ФАБ-3000.

«Продвигаясь в самой Константиновке, ВС РФ развивают глубокий охват города с флангов. Идут бои на южной окраине Долгой Балки, контроль над которой позволит нашим войскам выйти к северной части Константиновки с запада в районе Осыково и откроет выход к Николайполю. На восточном фланге ВСУ контролируют укрепрайон в районе Николаевки и Червоного, откуда накатывают на западную окраину Часова Яра», — сообщил политик.

На Северском направлении ВС РФ наступают у Рай-Александровки, Каленики и Кривая Лука находятся в серой зоне.

В районе Красного Лимана ВС РФ наступают с южной стороны, наши бойцы уничтожили вражеские переправы в районе Студенка, Яремовки, поражена переправа ж/д станции Букино, в районе Святогорска, есть успехи в районе Александровки.

«В Купянске — противостояние в „малом небе“, артиллерийские дуэли. От Куриловки до Петропавловки ВС РФ продвигаются, пытаются закрыть карман в районе Петропавловки. На Харьковском участке ВС РФ по 200–300 м вгрызаются в оборону ВСУ: сражаются восточнее Графского, пробиваются к Лосевке и Бугаевке, чтобы обеспечить фланги перед боями за Рубежное. Идут бои за Охримовку и Бочково, контроль над которыми позволит выйти во фланг противнику, обороняющемуся в Волчанских Хуторах и Зыбино, а также в тыл ВСУ, ведущим бои в районе Варваровки — Песчаного — Нестерного. По сообщениям с мест, командование ВСУ перебросило в район Терновой заградотряды из заключенных, а в Заречное сгоняет стариков, чтобы те строили оборонительные позиции», — отмечает блогер.

Царев также сообщил, что в Сумском приграничье у российских войск есть успехи на Глуховском участке, в районе села Сопыч. В районе Юнаковки идут бои за леса у Садков.

Командир сводной артиллерийской группы с позывным Пресс сообщил, что колонна техники Вооруженных сил Украины была уничтожена в Сумской области. По его данным, это произошло при попытке переброски сил противника на один из участков фронта.

Он уточнил, что на этом направлении ведется круглосуточная разведка и наблюдение с использованием различных типов БПЛА. Противник надеялся скрыть свои передвижения в тумане, однако колонна была замечена разведкой группировки «Север». После этого по противнику нанесли удар артиллерией и дронами.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Психоз Трампа, наземная операция, сделка: что происходит в Иране 5 апреля

«Новая диверсия Украины?» Взрывчатку нашли у газопровода в Сербии, детали

Британцы нарываются, дерзкий рейд США, БПЛА в Ленобласти: что будет дальше

Михаил Родионов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

