Старики и зэки в ВСУ, дуэли БПЛА: ситуация на фронтах СВО вечером 5 апреля

ВС РФ продолжают наступление на большинстве направлений спецоперации, сообщают военкоры. Какова ситуация на фронтах СВО вечером 5 апреля, на каком направлении старики и заключенные служат в ВСУ?

Ситуация на фронтах СВО вечером 5 апреля

На восточном фланге Запорожского направления ВС РФ вклиниваются в оборону противника по направлению к Гуляйпольскому, выровняв 13 км линии боевого соприкосновения между Мирным и Горьким, сообщил блогер и экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Армия России продвигается между Верхней Терсой и Воздвижевкой, контролируя последнюю на 20%.

«На Днепровском направлении ВС РФ готовятся к дальнейшему наступлению, уничтожают просочившиеся группы ВСУ в Сосновке, Орестополе, Алексеевке, Новоалександровке и Гае. На Добропольском фронте наши бойцы продвигаются южнее Сергеевки, в районе Гришино и в Новоалександровке. Западнее Родинского противник контратакует в районе подконтрольной ему шахты. В Белицком ВС РФ восстановили положение в южной и юго-восточной частях, занят рубеж южнее, в районе шахты Водянская, продвигаются севернее Нового Донбасса», — пишет политик.

ВС РФ в зоне СВО

По его сведениям, в Константиновке ВС РФ развивают наступление по левому берегу реки Кривой Торец, начатое еще в последних числах марта, идут бои в районе ж/д станции у металлургического завода. На правом берегу Кривого Торца ВС РФ смогли продвинуться вглубь жилой застройки, а также потеснили противника в районе городского вокзала. Ежедневно по укрепленным позициям ВСУ бьют корректируемыми авиабомбами, а также ФАБ-3000.

«Продвигаясь в самой Константиновке, ВС РФ развивают глубокий охват города с флангов. Идут бои на южной окраине Долгой Балки, контроль над которой позволит нашим войскам выйти к северной части Константиновки с запада в районе Осыково и откроет выход к Николайполю. На восточном фланге ВСУ контролируют укрепрайон в районе Николаевки и Червоного, откуда накатывают на западную окраину Часова Яра», — сообщил политик.

На Северском направлении ВС РФ наступают у Рай-Александровки, Каленики и Кривая Лука находятся в серой зоне.

В районе Красного Лимана ВС РФ наступают с южной стороны, наши бойцы уничтожили вражеские переправы в районе Студенка, Яремовки, поражена переправа ж/д станции Букино, в районе Святогорска, есть успехи в районе Александровки.

«В Купянске — противостояние в „малом небе“, артиллерийские дуэли. От Куриловки до Петропавловки ВС РФ продвигаются, пытаются закрыть карман в районе Петропавловки. На Харьковском участке ВС РФ по 200–300 м вгрызаются в оборону ВСУ: сражаются восточнее Графского, пробиваются к Лосевке и Бугаевке, чтобы обеспечить фланги перед боями за Рубежное. Идут бои за Охримовку и Бочково, контроль над которыми позволит выйти во фланг противнику, обороняющемуся в Волчанских Хуторах и Зыбино, а также в тыл ВСУ, ведущим бои в районе Варваровки — Песчаного — Нестерного. По сообщениям с мест, командование ВСУ перебросило в район Терновой заградотряды из заключенных, а в Заречное сгоняет стариков, чтобы те строили оборонительные позиции», — отмечает блогер.

Царев также сообщил, что в Сумском приграничье у российских войск есть успехи на Глуховском участке, в районе села Сопыч. В районе Юнаковки идут бои за леса у Садков.

Командир сводной артиллерийской группы с позывным Пресс сообщил, что колонна техники Вооруженных сил Украины была уничтожена в Сумской области. По его данным, это произошло при попытке переброски сил противника на один из участков фронта.

Он уточнил, что на этом направлении ведется круглосуточная разведка и наблюдение с использованием различных типов БПЛА. Противник надеялся скрыть свои передвижения в тумане, однако колонна была замечена разведкой группировки «Север». После этого по противнику нанесли удар артиллерией и дронами.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

