05 апреля 2026 в 18:25

Психоз Трампа, наземная операция, сделка: что происходит в Иране 5 апреля

США и Иран могут достичь сделки 6 апреля, заявил Дональд Трамп в интервью Fox News. Есть ли шансы на заключение мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном в ближайшие дни?

США и Иран могут заключить сделку в понедельник, 6 апреля, заявил Трамп. По его словам, в противном случае он рассматривает возможность «взорвать все и забрать нефть».

«Я думаю, есть хороший шанс, что завтра, [6 апреля]. Они ведут переговоры сейчас», — отметил он. Никаких публичных заявлений от иранских официальных лиц о возможности сделки не поступало.

Иранцам, ведущим переговоры с США, была предложена ограниченная амнистия, отметил Трамп. По его словам, иранцы пытаются отложить сроки переговоров по сделке, что и стало причиной удара по ключевому мосту под Тегераном на этой неделе.

За несколько часов до этого заявления Трамп в Truth Social использовал нецензурную лексику в адрес Ирана. Он потребовал немедленно прекратить блокаду Ормузского пролива, хотя ранее говорил, что его не беспокоит закрытие этой артерии.

«Во вторник в Иране будет и „День электростанций“, и „День мостов“ — все в одном флаконе. Ничего подобного вы еще не видели!!! Откройте (здесь Трамп использовал нецензурное слово. — NEWS.ru) пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду», — заявил он.

Накануне Трамп заявил, что у Ирана осталось 48 часов для открытия Ормузского пролива или заключения сделки с Белым домом. В противном случае, по словам республиканца, «весь ад обрушится на них».

«Помните, как я дал Ирану 10 дней на заключение сделки или для открытия Ормузского пролива? Время на исходе — 48 часов до того, как весь ад обрушится на них», — сказал он.

Высокопоставленные иранские чиновники никак не комментировали заявления Трампа, подтверждений переговоров с их стороны также не было. Однако посольство Ирана в Таиланде высказалось по наиболее резкому заявлению американского лидера.

«Судя по тому, что президент Соединенных Штатов ругается, как подросток, похоже, США достигли каменного века раньше, чем ожидалось», — говорится в публикации ведомства в соцсетях.

В соцсетях иронизируют над манерой президента США информировать общественность о ходе конфликта.

Наземная операция США в Иране

3 апреля США потеряли самолет F-15E в Иране, который, по данным аналитиков, упал в районе Лордегана в провинции Чехармехаль и Бахтиария — в 200 км от иракской границы. Там впоследствии был замечен спасательный самолет НС-130 в сопровождении двух вертолетов HH-60G. Позднее там же пролетали ударный БПЛА MQ-9A Reaper, самолет огневой поддержки А-10 и истребитель F-35, которые прикрывали американские самолеты от иранцев.

Параллельно США в рамках учений отработали сценарий высадки с универсального десантного корабля USS Tripoli. В рамках маневров морпехи тренировали амфибийный десант — «фактически под сценарий захвата иранских островов», считает Telegram-канал «Рыбарь». В Сети не исключают возможности повторения венесуэльского сценария.

«Рано или поздно американцы операцию начнут. Причем, если хотя бы один из пилотов F-15E попадет в руки иранцам, десант могут высадить досрочно. А это чревато еще большими потерями, потому что боевой потенциал иранцев коалиция до сих пор не уничтожила», — пишет «Рыбарь».

Кроме того, 4 апреля в Сети обратили внимание на крупную группу военно-транспортных самолетов С-17 ВВС США, пересекающих Атлантику в направлении Ближнего Востока. Вторая волна воздушных судов в этот момент находилась над Европой и двигалась в сторону Восточного Средиземноморья.

С-17 используются для перевозки личного состава, тяжелой и бронированной техники. Источники пишут, что это одна из крупнейших видимых воздушных перебросок войск с начала конфликта.

