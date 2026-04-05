«Сумасшедшие ублюдки»: у Трампа лопнуло терпение из-за Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп в Truth Social использовал нецензурную лексику в адрес Ирана. Республиканец написал гневный пост, в котором потребовал немедленно прекратить блокаду Ормузского пролива.

Во вторник в Иране будет и «День электростанций», и «День мостов» — все в одном флаконе. Ничего подобного вы еще не видели!!! Откройте (здесь Трамп использовал нецензурное слово. — NEWS.ru) пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду, — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что у Ирана осталось 48 часов для открытия Ормузского пролива или заключения сделки с Белым домом. В противном случае, по словам республиканца, «весь ад обрушится на них».

До этого два японских танкера успешно прошли через Ормузский пролив впервые с начала атак США и Израиля на Иран. Страна более чем на 90% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока. Японские власти сообщали, что в регионе фактически остаются заблокированными 45 судов. Сначала судно Sohar LNG под флагом Панамы вышло из Персидского залива через пролив. Позднее, вечером 4 апреля, тем же маршрутом прошел танкер Green Sanvi с СПГ, но под флагом Индии.